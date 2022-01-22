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Balıkesir’de kadın cinayeti: Kocası tarafından sokak ortasında 4 el ateş edilerek vuruldu

Şüpheli koca Ş.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

22 Ocak 2022 13:43

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadın, iddialara göre kocası tarafından sokaka ortasında sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında iddialara göre bir çocuk annesi Elif Turan (40), eşi Ş.T. (45) tarafından sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesleri üzerine çevre sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Elif Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaparken, şüpheli Ş.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elif Turan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinden sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir’de kadın cinayetikadına şiddetbalıkesirkocası tabancayla vurduŞ.TElif Turansokak ortasında vurdu

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