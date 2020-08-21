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Balıkesir'de çok sayıda captagon hapı ele geçirildi

Captagon hapları, IŞİD'in savaş ve çatışma sırasında kullandığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti

21 Ağustos 2020 11:53

Balıkesir’e İstanbul’dan çok miktarda captagon hapı geleceği bilgisine ulaşan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, Çanakkale Balıkesir il sınırında bir araca operasyon düzenleyerek 674 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan saha çalışmalarında İstanbul'dan satmak amacıyla yüklü miktarda captagon uyuşturucu hap geleceği bilgisi üzerine Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. İstanbul’da takibe alınan araç Çanakkale il sınırından Balıkesir il sınıra girdiğinde Mıhlı mevkii yakınlarında durduruldu.

Savcılık kararına istinaden araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalara daha sonra polis dedektör köpeği 'Bath' de katıldı. Bath aracın motor kısmına gizlenmiş bir bez kumaş torba içerisinde 674 adet captagon uyuşturucu hapı buldu. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö., (39), İ.Ş. (34), İ.S. (28) ve N.A. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Öte yandan Captagon isimli uyuşturucu haplarının IŞİD tarafından savaş ve çatışma sırasında ayık kalmak ve enerjilerini korumak için kullandıkları biliniyor. Daha önce de Türkiye'de yapılan benzer operasyonlarda çok miktarda captagon hapı ele geçirilmişti. 

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