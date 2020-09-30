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Ermenilerin yoğun yaşadığı Kumkapı’dan sonra, bu kez de Balat’ta Azerbaycan bayraklı konvoy

30 Eylül 2020 15:49

İstanbul'da birçok kilisenin bulunduğu Balat'ta bir grup Azerbaycan bayraklı araçların oluşturduğu konvoyla sokakta korna çalarak gezdi.

İki gün önce de İstanbul Kumkapı'da  Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nin bulunduğu sokakta benzer bir konvoy sokakları korna çalarak dolaşmış, görüntüler provokasyona neden olabileceği yorumlarıyla tepki çekmişti. 

TIKLAYIN - HDP'li Paylan: Ermeni Patrikhanesi’nin olduğu sokakta böyle bir gösteri yapılmasına izin verilmesi provokasyondur

TIKLAYIN - Çelik: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine müsaade etmeyiz

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