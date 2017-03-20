T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 'Hayır' standına saldırı girişimini vatandaşlar püskürttü

20 Mart 2017 14:35

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "Hayır" kampanyası için kurulan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu stanttakilerin üzerine bir kişi "indirin bunları" diye bağırarak saldırdı. Bağırarak kadınların yanına gelen kişiye yanındakiler engel olmaya çalışsa da, yatıştırılmakta güçlük çeken kişi bir kadının üzerine yürüyüp bildiri tutan eline vurdu. DHA'nın haberine göre, bu sırada hayır standında görevli olduğu anlaşılan bir genç bu noktaya koşarak geldi ve yatıştırılamayan kişiye elindeki dövizle vurdu. Bu kez dövizli genç, olayların başlamasına neden olan kişinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Olaya hayır standında bulanan diğer kişiler de müdahale etti. İki grup arasında arbede çıktı. Saldırganlar arasında bulunan bir genç ise, “Niye vuruyorsunuz?” diye tepki gösteren kadına “Vururuz abla” diye yanıt verdi. Saldırının ardından Özgürlük Meydanı’nda toplanan vatandaşlar “Faşizme karşı omuz omuza” diye slogan attı. Hayır standında görevli kadın, olayların başlamasına neden olan kişinin önlerinden 3 - 5 defa geçtiğini, geçişleri sırasında küfür de ettiğini iddia etti ve şöyle konuştu: “Bunlar bize her yerde saldırıyor. Darp ediliyoruz. Bu ilk olay değil. Geçen gün de metro istasyonunun önünde saldırdılar. Sürekli bir şey halindeyiz, tedirginlik. Zannediyorum bunlar kaybedeceklerini anladılar başka neden bulamıyorum. Pankartlara, bize saldırıyorlar, arkaya çekip dövmeye kalkıyorlar. Biz kimseye saldırmıyoruz sloganımızı atıyoruz, müziğimizi çalıyoruz, partimiz için çalışıyoruz. Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Onlar bize küfür ediyor, hakaret ediyor, darp etmeye çalışıyor. "

ETİKETLER

Bakırköy Özgürlük MeydanıHayır standısaldırıvatandaşlarküfürvideo

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24