Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 'Hayır' standına saldırı girişimini vatandaşlar püskürttü

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "Hayır" kampanyası için kurulan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu stanttakilerin üzerine bir kişi "indirin bunları" diye bağırarak saldırdı. Bağırarak kadınların yanına gelen kişiye yanındakiler engel olmaya çalışsa da, yatıştırılmakta güçlük çeken kişi bir kadının üzerine yürüyüp bildiri tutan eline vurdu. DHA'nın haberine göre, bu sırada hayır standında görevli olduğu anlaşılan bir genç bu noktaya koşarak geldi ve yatıştırılamayan kişiye elindeki dövizle vurdu. Bu kez dövizli genç, olayların başlamasına neden olan kişinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Olaya hayır standında bulanan diğer kişiler de müdahale etti. İki grup arasında arbede çıktı. Saldırganlar arasında bulunan bir genç ise, “Niye vuruyorsunuz?” diye tepki gösteren kadına “Vururuz abla” diye yanıt verdi. Saldırının ardından Özgürlük Meydanı’nda toplanan vatandaşlar “Faşizme karşı omuz omuza” diye slogan attı. Hayır standında görevli kadın, olayların başlamasına neden olan kişinin önlerinden 3 - 5 defa geçtiğini, geçişleri sırasında küfür de ettiğini iddia etti ve şöyle konuştu: “Bunlar bize her yerde saldırıyor. Darp ediliyoruz. Bu ilk olay değil. Geçen gün de metro istasyonunun önünde saldırdılar. Sürekli bir şey halindeyiz, tedirginlik. Zannediyorum bunlar kaybedeceklerini anladılar başka neden bulamıyorum. Pankartlara, bize saldırıyorlar, arkaya çekip dövmeye kalkıyorlar. Biz kimseye saldırmıyoruz sloganımızı atıyoruz, müziğimizi çalıyoruz, partimiz için çalışıyoruz. Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Onlar bize küfür ediyor, hakaret ediyor, darp etmeye çalışıyor. "