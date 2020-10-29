Bakırköy'de TKP'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın Dokuz8Haber'de yer alan haberine göre, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Valiliği tarafından yapılmasına izin verilmeyen yapmak 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşünü "Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm" sloganları eşliğinde gerçekleştirdi. Müdahale olmayan yürüyüş için Erdoğan, "TKP'liler yoğun polis ablukası altında 'Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm' sloganları ile yürüdü" diye yazdı.

Cumhuriyet yürüyüşünde konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, "İktidar da muhalefet de 'niye sokağa çıkıyorsunuz?' diyorlar. Bugün sokakta Cumhuriyete bir tek komünistler sahip çıkıyor. Sosyalist Cumhuriyeti kuracağız" dedi.

TKP Twitter hesabından İstanbul Bakırköy'deki kutlamasını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın sosyalizm" diyerek paylaştı.

İl Başkanı Senem Doruk İnam sol'a yaptığı açıklamada Bakırköy Kaymakamlığı tarafından kendilerine bir tebligat yapıldığını, bu tebligatla yürüyüşlere müsaade edilmeyeceğinin bildirildiğini söylemişti.

İnam "İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin 11 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yasaklamanın getirildiğini yazmışlar" demişti.

Kaynak: Dokuz8Haber - Fatoş Erdoğan