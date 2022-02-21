Bakırköy'de sahipsiz köpek gerginliği

İstanbul Bakırköy Sahili'nde bir kişiyi ısırdığı iddia edilen sahipsiz köpeği, Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri yakalayarak minibüse koydu. Köpeğin yakalanarak minibüse konmasına tepki gösterenler ile köpeğin sürekli birilerini ısırdığını iddia edenler arasında tartışma çıktı.



Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Bakırköy Sahili'nde, sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı iddia edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, sahile gelerek sahipsiz köpeği yakaladı ve minibüse koydu. Çevredekilerin bir kısmı, yıllardır aynı bölgede yaşayan köpeğin zararsız olduğunu ve minibüse konulurken kötü muamele edildiğini öne sürerek araçtan indirilmesi için görevlilerle tartıştı.

Sahildeki vatandaşların bazıları ise köpeğin zararlı olduğunu ve sürekli birilerini ısırdığını iddia etti. Bir kişi de köpeğin parmağını ısırdığını söyledi. Köpeğin yakalanarak götürülmesine karşı çıkanlarla, yakalanmasını isteyenler arasında tartışma çıktı. Hâkim olduğunu söyleyen bir kadının belediye görevlilerine hakaret ettiği de duyuldu. Bir süre devam eden tartışmayı özel güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı. Köpek ise müşahede altında tutulmak üzere hayvan barınağına götürüldü.