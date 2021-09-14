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Bakırköy'de korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı

2 kişi gözaltına alındı

14 Eylül 2021 14:27

İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otopark olarak işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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