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Bakırköy Belediye işçilerinin grevine atfen Ekim Deniz Akarslan'dan bale gösterisi

"Hakları için greve çıkan Bakırköy Belediyesi işçileri grevin 67. gününde"

31 Aralık 2021 10:07

Belediye yönetiminin "sıfır zam" teklifi vermesinin ardından greve çıkan Bakırköy Belediye işçilerinin grevi sürüyor. İşçileri grevin 67. gününde ziyaret eden Emek Gençliği'nden Ekim Deniz Akarslan, greve atfen bale gösterisinden bir kesit sundu.

Belediye-İş sendikasında örgütlü Bakırköy Belediyesi işçileri, belediye yönetiminin "sıfır zam" teklifi vermesinin ardından greve başladı. Evrensel'de yer alan habere göre hakları için greve çıkan Bakırköy Belediyesi işçilerini grevin 67. gününde Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ziyaret etti.

Ziyarette Emek Gençliği'nden Ekim Deniz Akarslan, greve atfen bale gösteriminden bir kesit sundu.

 

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