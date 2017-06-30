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Bakıcı (Inconceivable) film fragmanı

30 Haziran 2017 14:55

Katie geçmişinden kaçmakta olan, gizemli ve genç bir kadındır. Yakın zamanda kızıyla beraber yeni bir kasabaya yerleşmiştir. Katie burada Angela ile tanışır ve sıkı bir arkadaşlık kurar. Angela da tıpkı kendisi gibi bir annedir. Bir anda aralarından su sızmamaya başlayan Katie ve Angela'nın arkadaşlığı, Angela ile eşi Brian'ın Katie'ye dadılık ve misafir evinde yaşama teklifi ile yön değiştirir. Katie'nin zaman içerisinde ortaya çıkan, Morganlar'ın kızlarına takıntısı dikkat çekmeye başlar. Angela ve Brian'ın yeni doğacak çocuklarının da taşıyıcı anneliğini üstlenen Katie'nin asıl planının aileyi dağıtmak olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır...

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