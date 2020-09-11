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"Bakan Pakdemirli, yangınları incelemek için 3 gün kaldığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanıyla hiç iletişim kurmadı"

"Orman yangınında bile siyaset güden bir hükümet var"

11 Eylül 2020 08:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, iki kez kontrol altına alınan ancak 4 gün süren çalışmalar sonucunda söndürülen Hatay'da yanan ormanlık alanda incelemelerda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 3 gün kaldığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı aramadığını ve görüşmediğini belirten Öztunç, "Orman yangınında bile siyaset güden bir hükümet var" diye tepki gösterdi. 

Öztunç, Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını bölgesinde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP Hatay Milletvekilleri Serkan Topal ve Suzan Şahin ile birlikte incelemelerde bulundu, köylülerle görüştü. 

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunçarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirlihatayorman yangınıincelemeHatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaşgörüşme

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