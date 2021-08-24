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Bakan Varank, yapay zeka teknolojisi ile yaratılan karakterlerle konuştu

24 Ağustos 2021 22:53

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka teknolojisi ile yaratılan 'Bilgin' ve 'Bilge' adlı karakterler ile konuştu. Varank, karakterlere "Evet arkadaşlar siz kimsiniz, kendinizi tanıtın bakalım" diye sordu. Karakterler de "Biz yapay zeka sesli asistanlarıyız. Aslında bir bedene veya yüze ihtiyacımız yok. İsterseniz bir ev asistanı ya da otonom araç da olabiliriz. Bir cep telefonu ya da dijital saatte olabiliriz, dijital olan her yerde olabiliriz" dedi. 

Ardından Varank, karakterlere "Size yerli ve milli dijital ikizler diyebilir miyiz?" diye sordu. Karakterler, "Evet hem yerli hem de milliyiz. Yapay zeka teknolojisiyle artık daha fazla yerli ve milli ürünün hayata geçirilmesinde katkıda bulunacağız" yanıtını verdi. 

Karakterler özelliklerini tanıtırken "Milyonlarca veriyi çok analiz edebiliriz" dedi. 

TIKLAYIN - Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz

 

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