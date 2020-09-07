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Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

"Zor bir işmiş"

07 Eylül 2020 15:49

Dokuz yıl sonra gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'ı test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaza tehlikesi atlattı. Modifiye edilmiş, 301 beygirlik 1968 model kırmızı Anadol A1 ile tur atan Varank, aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı. Bakan Varank yaptığı açıklamada "Zor bir işmiş" dedi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ‘16’ncı TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nın 4-5 Eylül’de Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde İstanbul Park’ta özel yarış düzenlendi.

Bakan Varank'ın start vermesiyle başlayan yarışta; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank’ın elinden aldı.

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları, Avitas Motorsports tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti.

Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı.

Modifiye edilmiş Anadol’u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Daha sonra Bakan Varank, Avitas Motorsports'un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank’ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı.

Bakan Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank'ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.

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