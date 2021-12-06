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Bakan Soylu: Kim ne derse desin biz geri gitmiyoruz, biz ileri gidiyoruz

"Biz de gelecek nesillerimize, Cumhuriyet’in ikinci asrını emanet edeceğiz"

06 Aralık 2021 12:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin. Biz geri gitmiyoruz, biz ileri gidiyoruz. Doğu Akdeniz’den de Azerbaycan’dan da bunu görebiliriz. İHA’larımızdan da bunu görebiliriz." görüşünü savundu. 

Soylu, "Biz de gelecek nesillerimize, Cumhuriyet’in ikinci asrını emanet edeceğiz Bize, Cumhuriyet’in birinci asrı emanet edildi. Biz de gelecek nesillerimize, Cumhuriyet’in ikinci asrını emanet edeceğiz…  Değerlerimizle, inancımızla, milli kültürümüzle, örfümüzle, adetimizle ve bize bırakılanlarla birlikte. Kim ne derse desin. Biz geri gitmiyoruz, biz ileri gidiyoruz. Doğu Akdeniz’den de Azerbaycan’dan da bunu görebiliriz. İHA’larımızdan da bunu görebiliriz. İstanbul Havalimanı ile bizi buluşturan anlayışta da bunu görebiliriz, Çanakkale Köprüsü’nde de bunu görebiliriz" dedi. 

 

 

 

Soylu

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