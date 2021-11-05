T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Soylu İzmir'de protesto edildi

Kısa süren protesto, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi

05 Kasım 2021 16:28

İzmir'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup işçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanlarından geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto gösterisi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde İzmir'e geldi. İlk olarak İzmir Valiliği'ne geçen Bakan Soylu, burada il protokolü tarafından karşılandı. Ardından Soylu, Konak Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Namaz çıkışı Konak Meydanı'ndan ayrılan Bakan Soylu, DİSK üyesi bir grup tarafından protesto edildi. Asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması talebiyle CHP öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına katılmak için Konak Meydanı'na gelen DİSK üyesi 50- 60 kişilik grup, Süleyman Soylu'nun yanlarından geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto gösterisi yaptı. Kısa süren protesto, çevredeki vatandaş tarafından kaydedildi.

izmirsüleyman soyluprotestodisk

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2021

TIR'a kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale’ye geldiler

Muharrem İnce: 13 uçağın 12'sini satacağız; 1 uçak yeter Cumhurbaşkanı'na

Oyuncu Burcu Biricik: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

İkizdere'den kurtarılan umut fidanları, İzmir'deki Turuncu Bahçe'de yeşerecek

CHP'li Engin Özkoç: Erdoğan, asıl haysiyetsizlik milletin parasını pul etmektir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24