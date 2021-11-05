Bakan Soylu İzmir'de protesto edildi

İzmir'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup işçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanlarından geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto gösterisi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde İzmir'e geldi. İlk olarak İzmir Valiliği'ne geçen Bakan Soylu, burada il protokolü tarafından karşılandı. Ardından Soylu, Konak Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Namaz çıkışı Konak Meydanı'ndan ayrılan Bakan Soylu, DİSK üyesi bir grup tarafından protesto edildi. Asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması talebiyle CHP öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına katılmak için Konak Meydanı'na gelen DİSK üyesi 50- 60 kişilik grup, Süleyman Soylu'nun yanlarından geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto gösterisi yaptı. Kısa süren protesto, çevredeki vatandaş tarafından kaydedildi.