Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonasına katılan Bakan Soylu, Habur Çayı'nda rafting botuna binerek kürek çekti.

Bakan Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve kurum müdürleri karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığından helikopterle Beytüşşebap Habur Çayında düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonasında konuşan Bakan Soylu, şükretmeleri için çok sebeplerinin olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Habur Çayındayız. O kadar çok sebebimiz vardı şükür etmemiz için. Burada hep birlikteyiz. Rafting sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, spor kulüplerimiz, gençlerimiz, Beytüşşebaplı hemşerilerimiz hep beraberiz. Bunlar hepsi birliğimizi sağlıyor. Çocukluğundan beri spor yapan çocuklarımızın hayata bakışları, dayanıklılıkları, paylaşımları ve iş bitirme konusundaki başarısı ortadadır. Buranın insanının, nehirlerinin, çayının her şeyin bizde güzel emareleri olan Beytüşşebap’tayız. Organizasyonun böyle güzel bir şekilde düzenlenmesi apayrı bir keyiftir. Organizasyona 18 kulüp, 40 hakem, antrenör ve bu organizasyonda katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nu, federasyon başkanımızı, buraya gelen bütün kulüpleri, bütün sporcuları tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri gururlandıran Beytüşşebap'ın rafting takımını da tebrik ediyorum" dedi.



"Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır, işte o kolaylık böyle bir şeydir"

Ülkelerin, devletlerin, milletlerin zor günlerinin olabileceğini kaydeden Bakan Soylu, "Elbette ki zor günler olacak. Her zor gün bir sınamadır. Ülkelerin, devletlerin, milletlerin zor günleri oluyor. Bu gençlerimizin hayatında zor günler olduğu gibi. Bazen bir sınavdır. Bazen annenizin, babanızın verdiği bir ödevdir. Onun için devletlerin de zor günleri olur. Ama bizim inancımız dinimiz bize der ki 'Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır' işte o kolaylık böyle bir şeydir. Ülkemizin her tarafı güzeldir. Ordu, Dalaman bir başka güzeldir. Antalya, Manavgat bir başka güzeldir. İstanbul zaten güzelliklerin şahıdır, prensidir, prensesidir. Hakkari, Çukurca'sıyla, Zap'ıyla, İkiyakası'yla her tarafıyla güzeldir. Şırnak güzeldir, tarihin bize 1200 yıl önce bıraktığı Sefilesi'yle güzeldir, Şehr-i Nuh'uyla güzeldir, medeniyete ev sahipliği yapmasıyla güzeldir. Birbirimize omuz vermiş, zor zamanlardan geçmiş, geleceğe gönlümüzün güzelliğiyle bakan bir milletin evlatlarıyız. Bizim medeniyetimiz de bu coğrafyada başka bir zenginliğin adıdır. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Birbirimizle kardeş olmamızı emreden Allah'tır" diye konuştu.



"Beytüşşebap'ta bayramların en güzelindeyim"

Bugünü bir bayram olarak gördüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Rafting şampiyonası Tunceli'de yapıldığı zaman çocuklar gibi şendim. O kadar sevindim. Orada olmak isterdim. Sadece o değil, geçen yılın bu zamanlarında Hakkari'de foto safari yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında aynen Karadeniz, Ege, İç Anadolu'daki gibi gençlerimiz pedal çevirdiler. Ülkemizin her tarafından büyük zenginlikler vardır. İnsanlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Beytüşşebap'ta sizin için bir festival olabilir, bunu saygıyla karşılarım, sizin için burada bir şampiyona yapılıyor olabilir bunu da sevinçle karşılarım, güzel bir şölen olabilir ama ben kendimi ifade edeyim, Allah'a şükürler olsun ben Beytüşşebap'ta bugün bayramların en güzelindeyim. Bugün benim için bayram" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve sporcular Habur Çayı'nda rafting parkurunda bota binerek kürek çekti.