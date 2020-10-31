Enkaz altından çıkarılan Buse ile iletişim kuran Kızılay görevlisi konuştu: Bizim 5 dakikamız, Buse için 1 saat

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile telefonda konuşarak onu sakinleştiren Kızılay görevlisi, o anları anlattı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Kızılay görevlisi Tezel, o anları anlattı.

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