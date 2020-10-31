T24 LogoT24 Logo
Haberler

Enkaz altından çıkarılan Buse ile iletişim kuran Kızılay görevlisi konuştu: Bizim 5 dakikamız, Buse için 1 saat

"Köpeğin sesini duyması umut oldu bizim için"

31 Ekim 2020 15:03

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile telefonda konuşarak onu sakinleştiren Kızılay görevlisi, o anları anlattı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Kızılay görevlisi Tezel, o anları anlattı.

TIKLAYIN - Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Kızılay görevlisinden telefonu alan Bakan Pakdemirli'ye: Yardım böyle olmaz

TIKLAYIN - Bakan Pakdemirli enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti

TIKLAYIN - Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse, 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı

ETİKETLER

Buse HasyılmazBekir PakdemirliÖzlem BaranKızılay Şube GörevlisiİZMİR DEPREMİENKAZ ALTINDA

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Aralık 2020

Bakan Koca: Sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan, BBP Genel Başkanı Destici’ye 'reform' ziyareti

Paris’te hayvanseverlerden kaz ciğeri satıcılarına protesto

Ahmet Şık: Soylu’nun ağzından çıkan haysiyet sözcüğünün bize anımsattığı Şili’nin faşist cunta iktidarı zamanındaki Haysiyet Kolonisi'dir

Aşının gölgesinde kalan ilaç araştırmaları; Koronavirüslerin hücreye girdiği kapıyı kapatan ilaç geliştirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur: İnaktif aşının koruyuculuğu fazla;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Perinçek: Doğu Türkistan İslam Partisi teröristtir; Mehmetçiğimizi öldürmüştür...

Fatih Altaylı: Suriyeliler, 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Didem Arslan Yılmaz hakkındaki iddialara yanıt verdi: Ne adımı, ne...

Anadolu Üniversitesi'nden "ek sınav hakkı" açıklaması...

Müge Anlı, Şaban Vatan’a tazminat davası açtı...

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan adamı, kız arkadaşı "Bu...

AKP'den kanun teklifi: Cumhurbaşkanı'na mal varlığını dondurma yetkisi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur: İnaktif aşının koruyuculuğu fazla;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Perinçek: Doğu Türkistan İslam Partisi teröristtir; Mehmetçiğimizi öldürmüştür...

Fatih Altaylı: Suriyeliler, 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24