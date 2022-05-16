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Bakan Nebati temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle buluştu: "Tarihsel birikimlerimiz bize birlikten bereket doğduğunu öğretmiştir"

"Birlik içinde oldukça önümüzdeki engelleri de birlikte aşacak, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

16 Mayıs 2022 22:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu olarak maliye politikası araçlarını etkin ve hızlı bir şekilde devreye alınan bu dönemde firmaların da ortak mücadelesi olan enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki adımları önemsediklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete' programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati gerçekleştirilen görüşme sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Birlikten Berekete temasıyla gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimiz kapsamında temizlik sektöründe faaliyetini yürüten iş insanlarımız ile bir araya gelerek görüşmelerimizi sürdürdük. Kamu olarak maliye politikası araçlarımızı etkin ve hızlı bir şekilde devreye aldığımız bu dönemde firmalarımızın da ortak mücadelemiz olan enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsiyor ve değerli buluyoruz. Tarihsel birikimlerimiz bize birlikten bereket doğduğunu öğretmiştir. Birlik içinde oldukça önümüzdeki engelleri de birlikte aşacak, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."  (İHA)

Nureddin NebatiTemizlik SektörüEnflasyonİş dünyasıDolmabahçe

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