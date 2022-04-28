T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Nebati'den verdiği 'müjde'ye tepki göstermeyen iş insanlarına: Akşam uyuşukluğu, daha ne istiyorsunuz

"Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz"

28 Nisan 2022 08:28

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda 'müjde' olarak nitelendirdiği açıklamasına alkış gelmeyince, "Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuştu. Nebati, iş insanlarına 'müjde' olarak nitelendirdiği  kredi ve faiz düzenlemelerine salondan alkış gelmeyince söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Sessizliğini koruyan salona Nebati "Sayın Sanayi Odası Üyelerimiz 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası  imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyukşukluğu, yüzde 9'a kadar, daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz" diyerek uyarıda bulundu. Ardından salondaki iş insaları Nebati'yi alkışladı.

Bakan NebatiAkşam uyuşukluğuiş insanları hiç tepki göstermediNureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanlığıİstanbul Sanayi Odası

Diğer Videolar

Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Bursalı çiftçiden 'organize sanayi' tepkisi: Burası para ile değer biçilecek bir yer değil

Fransa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

TMMOB İstanbul Şubesi önünde başlatılan 'Gezi için Adalet Nöbeti'ni 55'inci gününde Eğitim Sen devraldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24