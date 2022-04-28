Bakan Nebati'den verdiği 'müjde'ye tepki göstermeyen iş insanlarına: Akşam uyuşukluğu, daha ne istiyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda 'müjde' olarak nitelendirdiği açıklamasına alkış gelmeyince, "Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuştu. Nebati, iş insanlarına 'müjde' olarak nitelendirdiği kredi ve faiz düzenlemelerine salondan alkış gelmeyince söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Sessizliğini koruyan salona Nebati "Sayın Sanayi Odası Üyelerimiz 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyukşukluğu, yüzde 9'a kadar, daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz" diyerek uyarıda bulundu. Ardından salondaki iş insaları Nebati'yi alkışladı.