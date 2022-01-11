T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu: Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın...

"Tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum”

11 Ocak 2022 10:56

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranlarında kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.
 
Bakan Kasapoğlu, basın mensupların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü TRT Spor ekranlarından kutladı.
 
Basının, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok önemli bir görevi olduğunu söyleyerek söze başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Bakan Muharrem KasapoğluTRT Spor'bakan kasapoğlu TRT ekranlarında10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Diğer Videolar

Kulübede bağlı köpeğe ateş etti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

İmamoğlu: İstihdam Ofislerimiz bu hafta 8 Mart dolayısıyla kadınlara öncelik sağladı

Ukraynalı ile İngilizce konuşmaya çalışan Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in o anları gündem oldu

"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24