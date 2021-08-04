Bakan Kurum: Sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları görüyoruz, buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları görüyoruz, buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz" diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, 1 haftadır süren yangınlarla ilgili açıklamasında "Sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları görüyoruz. Maalesef üzülerek izliyoruz. Bugün hep şunu söyloruz; birlik beraberlik günüdür. Su olup yangına akma günüdür. Biz dışarıdan izleyip gitmiyoruz. Selfie çekip dönmüyoruz arkadaşlar. Bu anlayışımızdan rahatsız olanlar var, onlar olmaya devam etsinler. Biz vatandaşımızla sahada el eleyiz. Bu ruhla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin devletimize güveni tamdır" dedi.