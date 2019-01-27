Bakan Kurum ile Kazım Karabekir'in torunu arasında 15 Temmuz tartışması

Kazım Karabekir'nın torunu, Karabekir Paşa'yı Anma Töreni'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor." diyerek tepki gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşa'nın, İstiklal Harbi'nin en önemli iki önderi ve iki büyük kahramanı olduğuna işaret eden Kurum, "Harbin ilk dakikalarından itibaren büyük bir ittifakla, dostluk ve kardeşlikle hareket ettiler ve milletimize bir vatan armağan etmek için canlarını dişlerine taktılar, geceyi gündüze azık ettiler. Bugün de ülkemize, o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak, bölmek isteyenler var. Tüm yolları, hatta darbeyi bile deneseler de başaramadılar, başaramayacaklar" şeklinde konuştu.

Bu sırada salonda Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, söz alarak Bakan Kurum'a, "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor" dedi.

Bakan Kurum da kendisine, "Biz 15 Temmuz'da bu vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir" şeklinde yanıt verdi.

Salondaki dinleyiciler Bakan Kurum'a alkışlarıyla destek verirken, birkaç vatandaş da, "O torunuysa biz de manevi torunuyuz" şeklinde slogan attı. Bunun üzerine Ferhan Ayasbeyoğlu programı terk etti.