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Bakan Koca'dan tepki çeken 10 Kasım paylaşımının ardından yeni paylaşım

Koca 10 Kasım ile ilgili yeni paylaşımında maske görseli yerine Atatürk fotoğrafı kullandı

10 Kasım 2020 14:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında yaptığı Atatürk'ü 'siyah maske' görseliyle anan ve tepki çeken paylaşımın ardından aynı sözleri yazarak ikinci bir paylaşım yaptı. Koca 10 Kasım ile ilgili yeni paylaşımında Atatürk görseli kullandı.

Koca yeni paylaşımına bir önceki paylaşımına düştüğü aynı notu yazdı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz."

TIKLAYINIZ - Bakan Koca'da ilginç 10 Kasım paylaşımı

 

 

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