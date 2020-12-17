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Bakan Koca: Sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim

17 Aralık 2020 17:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca paylaşımında yayınladığı videoda açıklamalarda da bulundu.

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