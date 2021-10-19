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Bakan Koca paylaştı; Koronavirüs aşısını erteleyen hekim, yaşadığı pişmanlığı anlattı

“Ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım"

19 Ekim 2021 08:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve Koronavirüse yakalanan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'ın yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı ve pişmanlığını dile getirdiği bir video paylaştı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kcvid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten’in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.
 
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi patoloji uzmanı olarak görev yapan ve aşı olmadığı için pişman olduğunu ifade eden Erten, “Ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. Ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Toparladım çok şükür. Ama hala tedavi olmaya devam ediyorum. Çocuklarıma ve aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar” dedi.
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