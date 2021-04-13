Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artış için söylediği ''Sorumlusu 84 milyon'' sözleri sosyal medyada tepki çekti: ''Sorumlusu biz değiliz''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün Bilim Kurulu toplantısının ardından kendisine sorulan ''Yüksek vaka sayılarının sorumlusu gerçekten tedbir almayan vatandaş mı?'' sorusuna verdiği ''Sorumlu hepimiziz 84 milyon'' yanıtı tepki çekti.

Sosyal medyada #SorumlusuBizDeğiliz etiketi ile Koca'nın açıklamasına tepki gösteren kullancılar, AKP kongrelerini hatırlatttı. FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah haberleri programı 'Çalar Saat'te de günün etiketi olarak kullanılan etiket altında yapılan paylaşımlarda AKP kongrelerinden görüntüler paylaşıldı.

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