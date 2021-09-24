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Bakan Kasapoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur

"Eylemlerdeki gençlerin öğrenci olmadığı tespit edildi"

24 Eylül 2021 15:07

KYK yurtlarıyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'barınamıyoruz' diyen öğrencilerle ilgili konuştu. Kasapoğlu, sorun dile getirmenin haksızlık olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahaber'e katılan Bakan Kasapoğlu, "Dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var" dedi.

"Türkiye'deki yurt altyapısı an itibariyle dünyada hiçbir ülkede yok"

Kasapoğlu, 720 bin kişilik yurt kapasitesi bulunduğunu belirterek "Öncelikle bakanlığımızın yurtları konusunu izah etmek istiyorum. Türkiye'deki yurt altyapısı an itibariyle dünyada hiçbir ülkede yok. Her gencimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız. Modern, hizmet standartları ve yaygın olan ağı var. 81 ilde 270 ilçede şu anda hizmet veren yurdumuz var. Burada 720 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz. 2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standardı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden sanatına sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var" dedi. 

"Yoğunluğun sebebi pandemi"

Kasapoğlu yoğunluk konusunda pandemiyi işaret ederek şunları söyledi: 

"Dünyada eğitimi ihracat kalemi olarak gören ülkeler var. Bu ülkelere gidip baktığınız zaman bizim yurtlarımız ile kıyaslanamaz bile. Bu altyapı sistemi kolay kurulmadı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey var mıydı? 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Biz bunların hepsini yeniden inşa ettik. Etüt alanları olmayan merkezler ısınmayan kaloriferler vardı bunların hepsini yeniledik. Bunlar çok uzun zamanlar değil bunlar 2000'li yılların başı ve 90'lı yıllarda olan şeylerdi. Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde başvuru almadık. Bu süreç ile yeni dönem birleşince bir yoğunluk oluştu."

TIKLAYIN - Öğrencilerin barınma sorunlarını gündeme taşıyan 'Barınamayanlar Hareketi' sokakta yatmaya başlayacak
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