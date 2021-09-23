Bakan Karaismailoğlu: Yol, su, elektrik diye göreve gelenler hiçbir soruna çare olamadılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yol, su, elektrik diye göreve gelenler hiçbir soruna çare olamadılar. Başkentimiz Ankara da ne yazık ki hizmetten yoksun kaldı. Başkentimize 1993-2002 yılları arasında karayolları anlamında bugünkü değerle sadece 2 milyar 708 milyon liralık yatırım yapılmış” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağın açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Ankara Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve milletvekilleri de katıldı. Bakan Karaismailoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada AK Parti hükümetinden önce yapılan yatırımların yetersiz olduğunu, AK Parti geldikten sonra Ankara’nın toplam ulaşım ve iletişim yatırım miktarının 81 milyar 763 milyon 977 bin liranın üzerine çıktığını söyledi.

“Yol, su, elektrik diye göreve gelenler hiçbir soruna çare olamadılar”

Türkiye’nin geçmişte ülke yönetimlerinin yaptığı hatalardan büyük zarar gördüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Halka hizmet etmek yerine farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol, su, elektrik diye göreve gelenler hiçbir soruna çare olamadılar. Başkentimiz Ankara da ne yazık ki hizmetten yoksun kaldı. Başkentimize 1993-2002 yılları arasında karayolları anlamında bugünkü değerle sadece 2 milyar 708 milyon liralık yatırım yapılmış. İçiniz rahat olsun. Ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde başkentimiz de hak ettiği payı alıyor. 9 milyar 236 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere bugüne kadar Ankara’nın toplam ulaşım ve iletişim yatırım miktarı, 81 milyar 763 milyon 977 bin liranın üzerindedir. Ankara genelinde toplam bedeli 5 milyar 549 milyon lirayı bulan 29 ayrı karayolu projesi halen yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“Zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız”

Açılışı yapılan Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, “Yüksek rakımı, ormanları, termal suyu, milli parkları ile doğa ve sağlık turizminin başkenti Kızılcahamam, güzel ve doğru bir hizmete daha kavuşuyor. Bugün hizmete açtığımız kavşak ile günlük ortalama 12 binin üzerinde araç geçişine sahip bu akstaki trafik yoğunluğu önemli oranda azalacaktır. Yapımına Kasım 2019’da başladığımız 135 metrelik kavşağımız için yan yol bağlantıları

ile birlikte 1 kilometrelik bir hat inşa ettik. Şehir içi ve transit trafik akışını birbirinden ayıran bu kavşak, hastaneye daha güvenli ulaşımı sağlarken, trafiğin kesintisiz akmasını da sağlayacak. Köprülü kavşak ile dur-kalk ve beklemeler ortadan kalkacak. Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız” dedi.