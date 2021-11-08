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Bakan Karaismailoğlu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul çağrısına tepki: Dış güçlere mektup yazan iş bilmezler

Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektupta "Ülkelerinizdeki yatırımcılar bu projeyi desteklememeli" çağrısı yapmıştı

08 Kasım 2021 10:15

İstanbul'da Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşlerine katılan Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki tüm büyükelçilere Kanal İstanbul ile ilgili gönderdiği çağrı mektubuna tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir yanda İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazı'nı ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler" ifadelerini kullandı. 

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının devamında "Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor" dedi. 

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu: Ülkelerinizdeki yatırımcılar bu projeyi desteklememeli

 

Kemal KılıçdaroğluAdil Karaismailoğlukanal istanbulmektup

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