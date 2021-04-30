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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini haziranda atacağız

"2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak"

30 Nisan 2021 13:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak" dedi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki test sürüşünün ardından trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, geçen yıl 2019'un yüzde 50'sinden fazla yatırım yaptıklarını aktararak, açılışını gerçekleştirdikleri projelerin ileri mühendislik gerektirdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul güzergahında 6 köprü var. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Artık bunu bir an önce yapmalıyız çünkü burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbullu yıllar olacak"

Bazı bankaların Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmek istemediğine yönelik haberlerin dedikodudan ibaret olduğunu savunan Karaismailoğlu, "Dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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