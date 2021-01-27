Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında performans testlerine başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaşım tarihinin en yenilikçi reformu, demiryolu reformu ile ülkemizi demir ağlarla örüyoruz. Ankara-Sivas YHT hattında performans testlerine başladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara-Sivas YHT hattında performans testlerine başlandığını duyurdu. Karaismailoğlu, test sürüşünden paylaştığı görüntüye şu notu düştü:

"Ulaşım tarihinin en yenilikçi reformu, demiryolu reformu ile ülkemizi demir ağlarla örüyoruz. Ankara-Sivas YHT hattında performans testlerine başladık. Yenilikçi, güvenilir ve çevreci YHT hatlarımız ile ulaşımın en verimli çağına geçiş yapıyoruz."