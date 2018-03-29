Bakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanımızın elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değil

Elektrik kesintilerinin yaşandığı Mardin'e giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yetkililer ve çiftçilerle görüştü. Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik kesilmesi talimatıyla verdiği iddiasını yalanladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin'de elektriklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kesildiği iddiasını yalanladı. Fakıbaba, “Cumhurbaşkanımızın Mardin'e ne kadar değer verdiğini ben bilen kardeşlerinizdenim. Öyle bir şeyin olması mümkün değildir” dedi.