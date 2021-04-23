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Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve çevresindeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz

23 Nisan 2021 12:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanı Üçlü Basın Toplantısında, Ukrayna’da ve çevresindeki son gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün geldiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanı Üçlü Toplantısının ardından ortak açıklamaya imza koydu. Bakanlar daha sonra Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanı Üçlü Basın Toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasında Bükreş’te olmaktan memnuniyet olduğunu ifade ederek, Romanyalı mevkidaşı Bogdan Aurescu’ya teşekkür etti. Dün katıldığı Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. yıl dönümü konferansına değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Romanya ilişkilerinin tüm bölge için örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu ülkeler arasındaki çeşitli konulardaki girişimlere de değinerek, bugün gerçekleştirilen görüşmede son NATO Dışişleri Bakanları ve Haziran’da yapılacak Liderler Zirvesinin ele alındığını dile getirdi. Karadeniz’in ortak konular arasında olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da ve çevresindeki son gelişmelerin yakından takip edildiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, Afganistan ve NATO Zirvesi gibi konularının da ele alındığını sözlerine ekledi. Bakan Çavuşoğlu, işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi.

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