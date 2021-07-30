Çavuşoğlu: Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nakdi yardım isteyen vatandaşlarımız oldu. Bu amaçla Valiliğimiz Antalya'da bir hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanımız da aradı 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar. Şu anda iaşe ve ayni olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadı. Nakdi yardım yapmak isteyenler de valiliğimizle temasa geçebilirler" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Manavgat'ta yangınların yaşandığı bölgede ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında yangından zarar görenlere yapılan yardımları anlatan Çavuşoğlu, şimdiye kadar bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla 23,5 milyon TL nakdi yardım toplandığını, bu rakamın artabileceğini belirtti.

"Ayni yardımlara ihtiyaç yok, Valilik maddi yardımlar için hesap açacak"

Yangın bölgesinde ayni yardımlara ihtiyaç kalmadığını dile getiren Çavuşoğlu, maddi yardım yapmak isteyen vatandaşların ise Antalya Valiliği ile temasa geçebileceğini, Valiliğin maddi yardımlar için bir hesap açacağını söyledi.

"Türkiye'nin her yerinden ayni ve nakdi yardım göndermek için telefonlar teklifler geliyor. Şu anda AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde ve değişik kurumlarımızın ve Antalyalı hemşerilerimizin verdiği destekler sayesin ayni olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur. Aynı şekilde nakdi yardım isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla Valiliğimiz Antalya'da bir hesap açıyor. Bu hesabı da kendileri duyuracaktır. Dün akşam TOBB başkanımız da aradı 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar" dedi.

Çavuşoğlu, "Şu anda iaşe ve ayni olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadı. Çünkü aynı ürünü çok sayıda çok miktarda ürün geldi. Ona ihtiyaç yok ama nakdi yardım yapmak isteyenler de valiliğimizle temasa geçebilirler" ifadesini kullandı.

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