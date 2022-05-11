T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor

11 Mayıs 2022 09:33

İstanbul Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Bahçeşehir’de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı. Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

İSKİSu borusu patladıİstanbulBahçeşehir

Diğer Videolar

Öğrencilerden KYK protestosu: Bu yurtlarda Cengiz Holding’in evlatları mı kalıyor?

Pazarda İmamoğlu'na seslenen vatandaş: 25 lira param vardı, onu da kızımdan aldım

CHP'li Ağbaba: TÜİK ne açıklarsa açıklasın sokaktaki enflasyon yüzde 175

Marmaris Kent Konseyi'nden Kızılbük çağrısı: Bilirkişi raporları doğanın yok edilişini belgeledi; mahkemeden adalet bekliyoruz!

Kuyumcukent'te zamlara tepki: "Esnafın ekmeğiyle oynanıyor"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24