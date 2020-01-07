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Uçan çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldular

07 Ocak 2020 11:04

Bahçelievler'de rüzgar nedeniyle uçan çatıyı fark eden iki kişi çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan uçan parçaların bir kısmı binanın önünde kamyonete malzeme yükleyen 2 çalışanın olduğu yere düştü. Üzerlerine gelen çatıyı fark eden 2 çalışan, kaçarak son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler çatı katına çıkarak inceleme yaptı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 2 gündür süren fırtına nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. 

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