Tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

İstanbul Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.