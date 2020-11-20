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Tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

20 Kasım 2020 08:00

İstanbul Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul BahçelievlerYenibosnatekstil atölyesipatlama anı

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