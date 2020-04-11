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Bahçelievler’de açık olan markete polis baskını

11 Nisan 2020 18:06

Bahçelievler'de polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyerek cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece yarısı itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte Bahçelievler Yenibosna’da bulunan bir market yasağa rağmen marketi açarak faaliyetine devam etti. İhbarı alan polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek markete baskın düzenledi. İlçe zabıta ekipleri ile birlikte sokakta bulunan markete gelen polis ekipleri işyeri sahibine kurallara uymadığı için cezai işlem uyguladı. Market sahibi ise markette yatıp kaldığını o yüzden açık olduğunu iddia etti.

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