Bahçeli'den 'Karargâh rahatsız' açıklaması: TSK'nın sığ tartışmalara çekilmesi son derece yanlış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla yayımlanan "Karargâh rahatsız" başlıklı haberine gösterilen tepkilere eleştiri getirdi. "Darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde büyük bir rolü olan bayan gazetecinin 'darbeci'likle suçlanması da bize göre tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır" ifadesinin kullanan Bahçeli, "Mesele, Genelkurmay Karargahı'nın düşünce ve itirazlarını hükümet ile paylaşmadan bir gazeteye sızdırıp sızdırmadığıdır. Paylaşmışsa ve yanıt alamamışsa bir sorun var demektir. Paylaşmadan kamuoyu ile iletişime geçilmişse yine bir sorunun varlığına delalettir. Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur? TSK'nın başörtüsü yasağı kaldırılacaksa bununla ilgili Genelkurmay'ın niçin görüşü alınmaz?" görüşünü savundu.