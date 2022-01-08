Bahçeli: Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir törende akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında halkın protesto gösterilerine başladığı Kazakistan'da yaşananlara ilişkin yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu "Sokakta barışçıl presto telkinleriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz? Bitiniz mi kanlandı?" sözleriyle eleştirdi.

Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kazakistan'ın yanında olduklarını belirten Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Kazakistan'da yaşanan protesto eylemlerine ilişkin "Türk milleti olarak Kazakistan'ın yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan petrol ve gaz ihracatı ile bölgenin en önemli ekonomik güçlerindendir. Tuzak üzerine tuzak kurarak Türk birliğini kırmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle başaramayacaklar" dedi.

"Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na "Sokakta barışçıl presto telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz?" diye seslenerek eleştirilerinde şunları söyledi:

"Be hey densizler, barışın sizin lügatinizdeki karşılığını hele bir söyleyin de öğrenelim. Esir olmuş bir vicdanla özgürlükten ne anladığınızı açıklayın da bilelim. Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz. Peki, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk değil mi? Adaletsizlik değil mi? Ahlaksızlık değil mi? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi?

Demirtaş teröristtir, gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla niye cezaevinde tutulduğunu soruyor? Niye olacak? Hain olduğu için, suçlu olduğu için, bölücü olduğu için, teröre yardım ve yataklık yaptığı için.

Sokakta barışçıl presto telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz? Dost ve kardeş ülke Kazakistan’daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı? Cüretiniz mi katlandı?"