T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil

20 Ağustos 2018 18:42

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölçüyü kaçırdığını ve ne söylediğinin farkında olmadığını belirterek, "Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" dedi. Bahçeli, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları geliyor. Son olarak rahip Brunson'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığı ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye'ye de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum" diye yanıt verdi.

ETİKETLER

bahçelitrumpmhpabdaçıklamaölçükaçırmış

Diğer Videolar

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İngitlere'de Ciara fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24