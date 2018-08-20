Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölçüyü kaçırdığını ve ne söylediğinin farkında olmadığını belirterek, "Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" dedi. Bahçeli, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları geliyor. Son olarak rahip Brunson'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığı ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye'ye de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum" diye yanıt verdi.