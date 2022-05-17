Bahçeli'nin ‘dili sürçtü’: Adım adım 2023, ilçe ilçe ‘aldatma’ toplantılarımızı başlatmıştık

17 Mayıs 2022 14:14
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında konuşurken 2023 seçimlerine ilişkin açıklaması sırasında dili sürçtü.
Partisinin seçime yönelik çalışmalarını anlatan Bahçeli, o sırada "Adım adım 2023, ilçe ilçe aydınlatme ve ‘aldatma’ toplantılarımızı başlatmıştık" dedi.
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