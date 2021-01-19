Bahçeli'nin basın danışmanının hedef aldığı Ayşenur Arslan: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek , gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, "teröristlerin anası" ve "bunak" gibi ifadeler kullandı. Gazeteci Ayşenur Arslan da kendisini hedef alan bu ifadeler için Bahçeli'ye seslenerek “Devlet Bey, çok tehlikeli şeyler yapıyor yanınız yöreniz. Siz gazetecileri hedef gösteriyorsunuz, birileri sizden cesaret bulup bunları yapıyor. Ne demek 'teröristlerin anası?' Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun” sözlerini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler ve siyasetçilerin saldırıya uğramasının ardından Karar gazetesi yazarlarını da hedef aldı. Bahçeli’nin ardından, Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek de Halk TV programcısı ve gazeteci Ayşenur Arslan’a yönelik ithamlarda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Çiçek, “Teröristlerin anası Ayşenur Arslan yazıyı yorumlarken “Evet 846 kişinin azmettirici katili terörist Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen bunak solculardan biri de benim” diye başlayaydın. Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan’ın buna yanıtı çok sert oldu. Arslan, “Bahçeli beni tanır, ben de onu tanırım” diye başladığı yanıtında Bahçeli’ye de seslendi. Arslan, “Devlet Bey, çok tehlikeli şeyler yapıyor yanınız yöreniz. Siz gazetecileri hedef gösteriyorsunuz, birileri sizden cesaret bulup bunları yapıyor. Ne demek teröristlerin anası? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun” ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan şu yanıtı verdi:

"Ben Devlet Bahçeli’yi daha akademisyenken tanıdım beyefendi. Bahçeli beni tanır, ben de onu tanırım. Asla görüşlerimiz uyuşmaz, ben onu eleştiririm ama “bunak kadın”, “teröristlerin anası” demez. Umarım demez.

Devlet Bey, çok tehlikeli şeyler yapıyor yanınız yöreniz. Siz gazetecileri hedef gösteriyorsunuz, birileri sizden cesaret bulup bunları yapıyor. Ne demek teröristlerin anası? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.

Taha Akyol, Elif Çakır, Yıldıray Oğur hedef gösterildi Devlet Bahçeli tarafından. Taha Akyol kim biliyor musunuz? Devlet Bey daha partide değilken MHP’nin okulunda ders veren biri. Sizin ağabeyiniz Taha Akyol beyefendi. Bir zamanlar beraberdiniz, şimdi hedef gösterip saldırıyorsunuz. Yetmedi mi?

Yaşımla ve kadınlığımla ilgili söylemlerinizi anladım ben. Çünkü bana başlayan yaşımla başlıyor, kadınlıkla gidiyor. Bunu anladım ama ‘teröristlerin anası’? İade ederim."

TIKLAYINIZ - Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, gazeteci Ayşenur Arslan'ı hedef aldı: Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?