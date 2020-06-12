"Bahçeli istedi, MHP'li Kılavuz, Özgür Özel'den özür diledi"

Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, TBMM'de MHP'li Olcay Kılavuz'un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yaptığı yumruklu saldırıyla ilgili yeni bir gelişme paylaştı. Konuyla ilgili tarafları aradığını belirten Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yumruklu saldırının ardından Klavuz'u parti genel merkezine çağırdığını, Bahçeli'nin Klavuz'a Özgür Özel'den özür dilemesini söylediğini daha sonra CHP ve MHP'den üçer kişinin bir araya geldiğini anlattı.

Klavuz'un Özgür Özel'den özür dilediğini belirten Çelik, "'Sayın Genel Başkanımızın da yönlendirmesiyle özür dilemeye geldik' diyorlar. Hatta Olcay Kılavuz, 'Ben yanlış yaptım size karşı, sayın Genel Başkanımızı da partimizi de zor durumda bıraktım. Özür diliyorum hakkınızı helal edin" diyor. Konu kapanıyor ve tatlıya bağlanıyor" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğramış olayı anlatan CHP'li Özel, Kılavuz'un kendisine arkadan yumruk atmaya çalıştığını söyleyerek, "Çirkin, arkadan kalleşçe yapılan saldırıyı arkadaşlarımız püskürttüler. Hafif bir darbe aldık ama daha sonra olan olaylar sırasında aktarıldığı kadarıyla Olcay Bey'in ciddi yaralanması var" demişti.

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