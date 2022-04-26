Bahçeli'den Gezi Davası açıklaması: Yargıya saygı duyulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Davası'ndan çıkan hapis cezaları ile ilgili soru üzerine, “Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında salondan ayrılırken TBMM’de gazetecilerin Gezi davası ile ilgili sorusunu yanıtladı. Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verdiğinin anımsatılması üzerine Bahçeli, “Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır” dedi.

MHP’den ocak ayında istifa eden Süleyman Sazak’ın “Bugünden itibaren Osman (Kavala) kardeşimdir” sözlerinin anımsatılması üzerine ise Bahçeli, “Sayın Süleyman Sazak’ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır” demekle yetindi.

Ne olmuştu?

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!