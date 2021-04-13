Bahçeli'den, Erdoğan'a 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı'na: Çok şükür bizden Führer çıkmadı, Franco çıkmadı, Salazar çıkmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye "Çok şükür bizden Führer çıkmadı, Franco çıkmadı, Salazar çıkmadı" dedi.

Bahçeli, Erdoğan'a 'diktatör' diyen İtalya Başbakanına partisinin grup toplantısında seslenerek şunları söyledi:

"İP’in Başkanı da, İtalya Başbakanı’nın posta koyduğunu çok kaba, nezaketsiz ve argo bir üslupla ifade etmiştir. Diktatör suçlaması posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır. Çok şükür bizden Duçe çıkmadı, Führer çıkmadı, Firavun çıkmadı, Franko çıkmadı, Salazar çıkmadı, ülkemizde de Nazi kalıntıları ve kara gömlekliler görülmedi."