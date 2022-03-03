Bahar Candan'la tartışan gazeteci Başak Çokan canlı yayında epilepsi krizi geçirdi

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü üstlendiği "Al Sana Haber" programında sosyal medya fenomeni Bahar Candan ile gazeteci Başak Çokan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında epilepsi nöbeti geçiren Çokan, hastaneye kaldırıldı.

YouTube'da canlı olarak yayınlanan Al Sana Haber programında tartışma çıktı. Programda Bahar Candan'ın aylık gelirinin konuşulduğu sırada gazeteci Başak Çokan araya girince gerilim arttı.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, "Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.

Araya giren Başak Çokan ise "Ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken senin 'çantamdan dolar getirin' demen çok ahlaksızca bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri endişe yarattı. Ekibin müdahale ettiği Çokan, hastaneye kaldırıldı.