Bağcılar'da taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Bağcılar'da iki çocuğu evine davet ederek tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri bu kişinin yaşadığı evin önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık, polisin uyarı ateşi sonrası dağıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iddiaya göre; yaşları 13 ve 15 olan iki erkek çocukla yaşadığı eve giden A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu.

Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı.

Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S.'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi.

Polisten uyarı ateşi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirmek istedi. Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından mahalle sakinleri dağıldı.

Öte yandan iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"Böyle bir şeyi konduramazdık"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerim Şık, "Mahallemiz, birçok sıkıntıyı gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk çocuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında iki erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha sonra bize gelen videolardan sonra mahalle olarak ayaklandık. Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

"Millet evi yakacaktı"

Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, "Millet, evi yakacaktı. Polisler araya girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyorduk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bizimle beraberdi. Mahallede herkes tanıyordu ama böyle bir namussuzluk yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam burada kıyamet koptu. Onun yüzünden başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla beraber takılırdı" ifadelerini kullandı.

"Dışarıda görsen, gayet beyefendi bir hali vardı"

A.S.'nin komşularından Ercan Demirkıran, "Mahalle bundan rahatsızdı. Eve giren çıkan belli değildi. Hep çocuklarla takılıyordu. Çocuklara sigara veriyordu. Eve kadın girip çıktığını da görüyorduk. 4-5 ay önce emniyete şikayet ettim. Polisler gelip baktı, bir şey bulamadılar galiba. Çocuğu taciz etmiş. Videoda her şey açık ve net görünüyor. Eşinden boşanmış, çok mütevazı bir ailesi varmış. 3 tane çocuğu olduğunu öğrendik. Yan komşumdu. Dışarıda görsen, gayet beyefendi bir hali vardı. Polisler evi boşalttı. Eşyalarını aldılar. Belediye ekipleri bugün evi temizleyecekmiş. Kalan eşyaları da çöpe atacaklar. O şahsın yakalanmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA