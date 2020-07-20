T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bağcılar'da polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

20 Temmuz 2020 18:36

Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden şüpheliler, ‘kasten öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bağcılar’da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silahla vurarak şehit eden şüpheliler Serdar B., Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.

ETİKETLER

polisbağcılarşehitsaldırı

Diğer Videolar

"Çocuk istismarcısı şeyhe yönelik haberlere getirilen yasak kimi koruyor?"

Muhtar tesadüfen keşfedip, fotoğrafını paylaştı: "Akın akın gelmeye başladılar; gören dönmek istemiyor"

Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu

Rıza Türmen: AİHM Başkanı, bağımsız yargının önemini hatırlattı; idam cezası geri gelirse bedeli ağır olur

İkbal Gürpınar'ın babası Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Zincirleme kaza | Yavaşlayan trafikte araçlar böyle birbirine girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

RTÜK'ün ceza verdiği TELE 1'in karartılma anı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi sorulan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno yıldızı Lauren Wambles, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalamak suçlamasıyla...

Dolarda yeni zirve, 7.45 TL ile tarihi rekorunu kırdı...

Yıllık 29 bin TL’ye sınavsız hukuk eğitimi...

Binali Yıldırım danışmanını yalanladı: Benim ve eşimin Covid-19 testi pozitif...

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

RTÜK'ün ceza verdiği TELE 1'in karartılma anı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi sorulan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24