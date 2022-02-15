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BAE resmi ajansından Türkçe video; "Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var''

WAM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe kısa bir video yayınladı

15 Şubat 2022 13:13

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe kısa bir video yayınladı.
 
BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor.
 
Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:
 
"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.
 
TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa’ya Türk bayrağı yansıtıldı
 
Kaynak: İHA
 
baetürkçe

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