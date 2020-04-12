Babasıyla tartıştığı için sokağa çıkan kişiye ceza kesildi

Adana'da evlerinde babasıyla tartışıp sokağa çıkan kişi ile 3 arkadaşına 789'ar lira idari para cezası kesildi.

Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde evde babasıyla tartışıp 3 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkan şahıs, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa izni olmadan ya da bir geçerli sebebi olmadan çıktığı anlaşılan 4 kişiyi terör ekipleri bekletip ceza yazması için polis merkezi ekiplerine haber verdi.

Evde durmaktan sıkıldığını ve babasıyla tartıştığı için sokağa çıktığını söyleyen kişinin cezayı da umursamadığını belirtmesi dikkat çekti. Bir süre sonra polis merkezi ekiplerinin gelmesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi maddesi gereğince şahıslara, 789'ar lira idari para cezası verildi.



